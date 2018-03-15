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Фестиваль военно-патриотической песни и прозы прошёл в школе №1613
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Фестиваль военно-патриотической песни и прозы прошёл в школе №1613 

Вестник Бутова 15 марта 2018
Фото: Вестник Бутова
Школьный фестиваль собрал воедино два жанра, в каждом из которых созданы свои шедевры. Такой, вот, парадокс: ужасы войны и ежедневная близость смерти заставляют чьи-то сердца биться сильнее, — и в итоге создаются творения, которым был посвящён нынешний фестиваль.
Ребята и педагоги посвятили его недавно отмечавшемуся 100-летию Российской армии. Участие в фестивале приняли ученики 5-11 классов, а его гостями стали ветераны, живущие в Северном Бутове. Сидя в первом ряду, они внимали песням и пристально смотрели на сцену, где ребята выступали с инсценировками прозы.
Идея объединить в одно целое музыку и прозу о войне оказалась удачной, — и, возможно, нынешний фестиваль ждёт продолжение.
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