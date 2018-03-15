Концерт до победного: Prodigy буквально «порвали» зрительный зал в Ростове.

Вчера в Ростове состоялся масштабный концерт легендарной группы «The Prodigy». Легенды жанра «бигбит» и рейв-сцены начала 90-х собрали аншлаг к КСК «Экспресс». Билеты на концерт стоили недешево, стартовая цена начиналась от 3500 тысяч рублей, однако шоу такого масштаба заставило ростовчан раскошелится. «Это было не просто круто, а разрыв сознания и ушей!» «На это стоило попасть, и вообще удивительно что это происходило в Ростове! Я думаю многие запомнят smack my bitch up.» — комментарии пестрят восторженными отзывами.

Группа, которую без преувеличения можно назвать «русской народной» как следует встряхнула Челябинск, Ростов, Казань, также в ее планах посетить Санкт-Петербург и дать два шоу в московском клубе-гиганте Stadium. Но невзирая на город, музыканты выкладываются по полной на площадке. Свет, звук, организация концерта в Ростове прошла на уровне мировых стандартов. На этот раз помимо уже всем полюбившимся хитов, у посетителей концерта была возможность оценить и новые треки Продиджи, которые Лиэм Хоулетт обкатывает живьем для оттачивания нового альбома группы. Сами музыканты остались довольны Россией, и даже пообещали часть треков нового альбома группы записать на площадках нашей страны.

https://youtu.be/IHGx44HZPjg