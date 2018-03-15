В Черемушках прозвучат произведения Вольфганга Моцарта

18 марта на малой сцене центра культуры и искусства «Меридиана» в исполнении вокальной студии «Лирика» прозвучат лучшие произведения Вольфганга Амадея Моцарта — одного из самых любимых публикой композиторов.

Как обещают организаторы, гости мероприятия услышат арии и песни из опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта». Также прозвучат и редко исполняемые произведения Моцарта — «Так поступают все» и «Милосердие Тита». Начало назначено на 16:00 Вокальная студия «Лирика» образована в 2015 году и за это время уже успела составить разнообразнейший репертуар, которым всегда стремится порадовать публику — старинные и классические арии, русские и зарубежные романсы, а также номера из классических мюзиклов. Вход на выступление «Лирики» свободный, через корпус «Кружки».