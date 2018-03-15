Восемь команд столичных театров сразятся в батле в рамках «Ночи театров» на Московском культурном форуме

В Манеже на Московском культурном форуме в рамках акции «Ночь театров» в импровизационном батле сразятся участники восьми столичных театров. Об этом сообщили в пресс-службе форума. «В этом году «Ночь театров» пройдет в субботу, 24 марта. Гости фестиваля смогут посетить открытые репетиции и премьерные спектакли, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи в десятках московских театров. В рамках театральной программы Манежа пройдет презентация второго Московского чемпионата по актерской импровизации «Импровизационный БАТЛ. Московский Чемпионат 2018» с участием команд из восьми столичных театров: Театра на Юго-Западе, Театра им. М. Ермоловой, Театра Романа Виктюка , Мастерской Петра Фоменко , Театра на Малой Бронной, Театра п/р О. Табакова, Театра «Сфера» и Театра «Эрмитаж»», — говорится в сообщении. Как уточняется, также в рамках акции в Манеже пройдет оперное дефиле от Московского музыкального театра «Геликон-Опера», покажут сцены из спектакля «Беги, Алиса, беги», приуроченного к юбилею Владимира Семеновича Высоцкого от Московского театра на Таганке. Запланирован театрально-цирковой перфоманс «Вертинский. Ариетки» от артистов труппы «Антикварный цирк» «Центра Славы Полунина» и поэтическая и музыкальная программы от театра «Практика». В Манеже также пройдет «Современный концерт» — музыкальный спектакль об истории XX века от театральной компании «Июльансамбль», выросшей из Мастерской худрука ЦИМа Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ.