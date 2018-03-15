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Восемь команд столичных театров сразятся в батле в рамках «Ночи театров» на Московском культурном форуме
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Восемь команд столичных театров сразятся в батле в рамках «Ночи театров» на Московском культурном форуме 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: MosDay.ru
В Манеже на Московском культурном форуме в рамках акции «Ночь театров» в импровизационном батле сразятся участники восьми столичных театров. Об этом сообщили в пресс-службе форума.
«В этом году «Ночь театров» пройдет в субботу, 24 марта. Гости фестиваля смогут посетить открытые репетиции и премьерные спектакли, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи в десятках московских театров. В рамках театральной программы Манежа пройдет презентация второго Московского чемпионата по актерской импровизации «Импровизационный БАТЛ. Московский Чемпионат 2018» с участием команд из восьми столичных театров: Театра на Юго-Западе, Театра им. М. Ермоловой, Театра Романа Виктюка, Мастерской Петра Фоменко, Театра на Малой Бронной, Театра п/р О. Табакова, Театра «Сфера» и Театра «Эрмитаж»», — говорится в сообщении.
Как уточняется, также в рамках акции в Манеже пройдет оперное дефиле от Московского музыкального театра «Геликон-Опера», покажут сцены из спектакля «Беги, Алиса, беги», приуроченного к юбилею Владимира Семеновича Высоцкого от Московского театра на Таганке. Запланирован театрально-цирковой перфоманс «Вертинский. Ариетки» от артистов труппы «Антикварный цирк» «Центра Славы Полунина» и поэтическая и музыкальная программы от театра «Практика». В Манеже также пройдет «Современный концерт» — музыкальный спектакль об истории XX века от театральной компании «Июльансамбль», выросшей из Мастерской худрука ЦИМа Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ.
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