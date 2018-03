Новая песня Гарри Стайлса заставила поклонников певца сомневаться в его сексуальной ориентации

Британские красавцы, которые к явлению сексуальной ориентации в большинстве своем относятся более чем спокойно, снова нас радуют — с подачи Гарри Стайлса, который на концерте исполнил песню под названием Medicine (студийной версии у нее нет) и сразу же заставил всех говорить о том, что эта песня — чуть ли не «новый гимн всех бисексуалов».

В минувший вторник на своем концерте в Париже в рамках мирового тура Гарри Стайлс порадовал поклонников песней Medicine, которая не вошла в новый альбом и даже в формате сингла не выпускалась – так что услышать ее можно только в концертной версии. Внимание фанатов привлек не сам факт того, что Гарри приберег какой-то материал для концерта, а слова песни:

The boys and the girls are here/ I mess around with him/ And I’m OK with it («Здесь и парни, и девушки / мы с ним развлеклись / и я не против»)

“the boys and the girls are here, i mess around with him, and i’m okay with it” this is the new bi anthem, thank you harry styles pic.twitter.com/xh76WhnxMd

— ari the useless gay (@emptyskv) 13 марта 2018 г.

Разумеется, восторженные поклонники Гарри Стайлса (а вслед за ними и британские СМИ) объявили трек Medicine «новым гимном бисексуалов», многие начали писать петиции, чтобы певец записал студийную версию Medicine, ну а некоторые и вовсе теперь считают, что эта песня — показатель того, что и сам Гарри Стайлс — бисексуал.

В сети «концертник» Medicine пока можно найти, естественно, только в крайне низком качестве: попкорнnews