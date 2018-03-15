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Челябинские Spice Girls выступили на шоу «Песни»
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Челябинские Spice Girls выступили на шоу «Песни» 

Хорошие новости 15 марта 2018
Фото: hornews
Челябинская вокальный коллектив Elen's group выступили на шоу канала ТНТ "Песни". Выпуск с участием южноуральской группы покажут уже на этой неделе.
Команда состоит из шести солисток. У девушек самые разные тембры голоса: от самого высокого (колоратурное сопрано) до самого низкого (меццо). В репертуаре группы есть как классика, так и джаз, блюд и поп.
— Elens group — это молодые яркие девушки, которые давно профессионально занимаются музыкой. Мы назвали их "челябинскими Spice Girls", — рассказывал о команде креативный продюсер проекта "Песни" Константин Обухов.
Девушки выступают на сцене с 2010 года. Они успели исполнить свой репертуар не только в Челябинске, но и в Италии, Германии и Болгарии.
— Проект "Песни" нас сделал другими… Мы стали писать песни, музыку, делать аранжировки. Мы в творческом поиске, открыты и молоды. Мы не боимся критики, мы не Золотые червонцы, чтобы всем нравиться. Мы благодарны тем, кто с нами, — пишут девушки в соцсетях группы.
Выпуск с челябинским коллектив Elen's group можно посмотреть в субботу, 17 марта, в 21:00 на канале ТНТ.
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