Маршал в гостях у Маргулиса 

Мы уже привыкли, что по субботам можно бесплатно сходить на концерт — побывав на телеквартирнике у Евгения Маргулиса. В этот раз передачу «повысят в звании» — в гости к Евгению придет Александр Маршал.
Александр Маршал — известный российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен. Участие этого исполнителя в закрытом «Квартирнике» — бесценный подарок для всех фанатов рока и не только. Свои лучшие композиции музыкант исполнит специально для гостей вечеринки и телезрителей НТВ. Музыкант вспомнит о своем отце, который пел частушки и во время их исполнения выгонял Александра из комнаты, расскажет историю начала своей карьеры и об учебе в военно-летном училище, где создал свой первый вокально-инструментальный ансамбль. Ко всему прочему, выяснится, откуда взялся псевдоним «Маршал», и почему Маргулиса и Маршала как-то вызывали в Следственный комитет. Ну и конечно, музыкант исполнит любимые многими песни, например, «Moscow calling». Кстати, вы узнаете историю записи пластинки с этой композицией.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» по субботам в 00:30.