Ещё
Российский национальный оркестр выступит в Пекине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский национальный оркестр выступит в Пекине 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Пекин, 15 марта /Синьхуа/ — Российский национальный оркестр /РНО/, который широко признан одним из ведущих оркестров мира, в четверг вечером будет выступать в Национальном центре исполнительных искусств Китая /НЦИК/ в Пекине.
Оркестр под управлением Александра Сладковского исполнит сюиту из балета «Жар-птица» /версия 1919 года/ российского композитора Игоря Стравинского, «Сюиту предков» американского композитора Гордона Гетти, Концерт для фортепиано с оркестром No.1 русского мастера Петра Ильича Чайковского. Концерт состоится в 19:30 в концертном зале НЦИК.
Российский национальный оркестр был основан в 1990 году пианистом Михаилом Плетневым. Записи шедевров известных российских композиторов в исполнении РНО пользуются большой популярностью.
РНО часто выезжает на такие крупные фестивали, как Эдинбургский, Шанхайский и «Би-Би-Си Промс». Дебют российского оркестра в Китае состоялся в феврале 2002 года.
Билеты можно приобрести на сайте НЦИК /www.chncpa.org/. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Концерт монгольских песен и танцев в Шанхайском детском художественном театре Музей в Сычуани -- китайский "парк Юрского периода" Выставка искусства миниатюры в Тайбэе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение