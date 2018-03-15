Российский национальный оркестр выступит в Пекине

Пекин, 15 марта / Синьхуа / — Российский национальный оркестр /РНО/, который широко признан одним из ведущих оркестров мира, в четверг вечером будет выступать в Национальном центре исполнительных искусств Китая /НЦИК/ в Пекине.

Российский национальный оркестр был основан в 1990 году пианистом Михаилом Плетневым . Записи шедевров известных российских композиторов в исполнении РНО пользуются большой популярностью.

РНО часто выезжает на такие крупные фестивали, как Эдинбургский, Шанхайский и «Би-Би-Си Промс». Дебют российского оркестра в Китае состоялся в феврале 2002 года.

Билеты можно приобрести на сайте НЦИК /www.chncpa.org/. -0-