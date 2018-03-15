Российский национальный оркестр выступит в Пекине 

Пекин, 15 марта /Синьхуа/ — Российский национальный оркестр /РНО/, который широко признан одним из ведущих оркестров мира, в четверг вечером будет выступать в Национальном центре исполнительных искусств Китая /НЦИК/ в Пекине.
Оркестр под управлением Александра Сладковского исполнит сюиту из балета «Жар-птица» /версия 1919 года/ российского композитора Игоря Стравинского, «Сюиту предков» американского композитора Гордона Гетти, Концерт для фортепиано с оркестром No.1 русского мастера Петра Ильича Чайковского. Концерт состоится в 19:30 в концертном зале НЦИК.
Российский национальный оркестр был основан в 1990 году пианистом Михаилом Плетневым. Записи шедевров известных российских композиторов в исполнении РНО пользуются большой популярностью.
РНО часто выезжает на такие крупные фестивали, как Эдинбургский, Шанхайский и «Би-Би-Си Промс». Дебют российского оркестра в Китае состоялся в феврале 2002 года.
Билеты можно приобрести на сайте НЦИК /www.chncpa.org/. -0-