С оперой «Чиполлино» познакомились юные ценители искусства из Бибирева

Ученики 3 «А» класса школы № 1413 на днях посетили камерный музыкальный театр имени Покровского, где познакомились с оперой «Чиполлино», написанной композитором Татьяной Камышевой , по сказке знаменитого итальянского писателя Джанни Родари. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Сюжет сказки несколько изменен: например, Граф Вишенка в опере стал маленькой Графиней Вишенкой, девочку Редиску заменили Земляничкой. Но это ничуть не смутило зрителей. Красочные декорации, прекрасные костюмы, замечательные вокальные партии и, конечно, живой оркестр — все это было потрясающе! Как раз то, что надо юным зрителям для воспитания любви как к театру в целом, так и к опере, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что для многих ребят это было первое знакомство с таким непростым видом театрального искусства, как опера. После спектакля школьников ожидала увлекательная экскурсия: они зашли в костюмерные и гримерные, посетили бутафорский цех, посмотрели на реквизит к разным спектаклям, смогли заглянуть в оркестровую яму и посмотреть на сцену из-за кулис. (вт)