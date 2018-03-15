«Иванушки International» выступят в Петербурге

С момента основания группы прошло более 20 лет, и несмотря на то, что состав коллектива немного изменился, группа не растеряла ни задора, ни хитов. Они остались все теми же любимыми миллионами Иванушками International.

Их слушали десятилетия назад, слушают сейчас и будут слушать спустя еще много лет. А 29 марта Иванушки International, а вместе с ними «Тополиный Пух», «Снегири», «Тучи», «Билетик в кино» и все то, от чего каждый расплывается в улыбке в клубе, в клубе A2 Green Concert.

«Наши концерты все разные и не похожи друг на друга ни по настроению, ни по репертуару, который мы сами подбираем для выступления, — говорит Кирилл Андреев , — Но самое главное, что, когда мы выходим и поем «Тополиный пух» или «Тучи», делаем это с удовольствием, искренне. Каждый раз, когда я их пою, одинаково кайфую».

Начало концерта в 20:00.