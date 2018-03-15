Концерт классической музыки устроят в «Ковчеге» на Немчинова

В ближайшую субботу, 17 марта, в выставочном зале «Ковчег», который находится на улице Немчинова, устроят очередной концерт классической музыки. На этот раз перед любителями прекрасного выступят Томаш Риттер и Юлия Самойлова . Об этом сообщила директор выставочного зала Марина Бушуева. В исполнении дуэта прозвучит камерная романтическая музыка.

— Мероприятие состоится в рамках цикла концертов, посвященных музыке XIX века. Произведения великих композиторов эпохи романтизма будут исполнены на старинном французском рояле XVIII века Érard, — поделилась Бушуева.

Начало в 18.00. Полная стоимость билета — 150 рублей. Все купившие билет смогут осмотреть выставку «Книжки с картинками». Заказ по номеру 8 (499) 977-00-44 или с помощью формы на сайте «Ковчега» https://www.gvz-kovcheg.ru/.

ГВЗ «Ковчег» расположен по адресу ул. Немчинова, д. 12. (мю)