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Концерт классической музыки устроят в «Ковчеге» на Немчинова
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Концерт классической музыки устроят в «Ковчеге» на Немчинова 

Управа района Савеловский города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В ближайшую субботу, 17 марта, в выставочном зале «Ковчег», который находится на улице Немчинова, устроят очередной концерт классической музыки. На этот раз перед любителями прекрасного выступят Томаш Риттер и Юлия Самойлова. Об этом сообщила директор выставочного зала Марина Бушуева. В исполнении дуэта прозвучит камерная романтическая музыка.
— Мероприятие состоится в рамках цикла концертов, посвященных музыке XIX века. Произведения великих композиторов эпохи романтизма будут исполнены на старинном французском рояле XVIII века Érard, — поделилась Бушуева.
Начало в 18.00. Полная стоимость билета — 150 рублей. Все купившие билет смогут осмотреть выставку «Книжки с картинками». Заказ по номеру 8 (499) 977-00-44 или с помощью формы на сайте «Ковчега» https://www.gvz-kovcheg.ru/.
ГВЗ «Ковчег» расположен по адресу ул. Немчинова, д. 12. (мю)
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