Концерт классической музыки организовали для получателей социальных услуг 

В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 13 марта прошел концерт «Весенние воды». Гости услышали классическую музыку.
В актовом зале центра выступили студенты и выпускники Музыкальной школы имени Гнесиных. Они исполнили романсы, арии и итальянские песни.
— Обычно такие мероприятия вызывают ажиотаж. Очень любят жители Мещанского района классическую музыку. В этот раз пришли 50 человек, — уточнила заведующая Отделением дневного пребывания центра Марина Яшина. — Действительно, концерт получился очень достойным. Вокалисты — настоящие таланты.
Исполнители выступили как сольно, так и в дуэтах. Одним из произведений, которое особенно понравилось слушателям, стала ария Снегурочки из одноименной оперы Николая Римского-Корсакова.