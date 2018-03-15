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Концерт классической музыки организовали для получателей социальных услуг
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Концерт классической музыки организовали для получателей социальных услуг 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 15 марта 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 13 марта прошел концерт «Весенние воды». Гости услышали классическую музыку.
В актовом зале центра выступили студенты и выпускники Музыкальной школы имени Гнесиных. Они исполнили романсы, арии и итальянские песни.
— Обычно такие мероприятия вызывают ажиотаж. Очень любят жители Мещанского района классическую музыку. В этот раз пришли 50 человек, — уточнила заведующая Отделением дневного пребывания центра Марина Яшина. — Действительно, концерт получился очень достойным. Вокалисты — настоящие таланты.
Исполнители выступили как сольно, так и в дуэтах. Одним из произведений, которое особенно понравилось слушателям, стала ария Снегурочки из одноименной оперы Николая Римского-Корсакова.
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