Группа «Земляне» представила новую песню на стихи Михаила Гуцериева

В тексте песни поднимаются философские вопросы: «Ты не мечтай/Тебе не суждено/Согреть любовью/Дорогу в рай/Обидой занесло/Тоскою болен…».

«Песни, которые пишет Михаил Гуцериев , всегда становятся хитами. Мы уверены, что наш новый трек «Одиночество» найдёт признание и отклик в сердцах миллионов слушателей», — поделились участники группы «Земляне» об опыте сотрудничества с Гуцериевым.

Сам автор признаётся, что пишет о нежной любви голосом отчаяния. Лирику Гуцериева положили на музыку Руслан Щукин и Никита Балакшин.

Михаил Гуцериев — современный российский поэт, автор стихов более 140 популярных песен в исполнении звёзд российской эстрады. Первая песня на стихи Гуцериева «Судный день» вышла 7 декабря 2011 года. С тех пор произведения автора постоянно попадают в ротацию на ведущих радиостанциях страны и оказываются на первых строчках хит-парадов.

Песни на стихи Михаила Гуцериева в сотрудничестве с ведущими композиторами ежегодно становятся лауреатами престижных музыкальных конкурсов и премий в России, таких как «Песня года», «Золотой граммофон», «Шансон года», «Российская Национальная Музыкальная Премия». С 2013 года в течение пяти лет Михаил Гуцериев признаётся лучшим «Поэтом года» на конкурсе «Песня года». В 2016 году поэтом был установлен рекорд: впервые за 45 лет существования фестиваля именно ему было вручено сразу 12 наград в рамках одного конкурса. В 2017 году общее количество песен автора, прозвучавших на «Песне года», достигло 60.

10 марта 2018 года Михаил Гуцериев был признан лучшим в номинации «Поэт года» по версии Международной профессиональной музыкальной премии BraVo.