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В районе Марьино прошел концерт «Любовь как музыка весны»
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В районе Марьино прошел концерт «Любовь как музыка весны» 

Управа района Марьино 15 марта 2018
Фото: Новые печатники
В филиале «Перерва» Территориального центра социального обслуживания «Марьино» в честь Международного женского дня прошел концерт «Любовь, как музыка весны».
— Перед зрителями выступил творческий коллектив «Квартет +», солистка — Ирина Мозохина. В праздничной программе, посвященной Международному женскому дню, прозвучали песни о любви, весне и красоте. Зал рукоплескал, — рассказали в ТЦСО.
Вокалисты исполнили популярные композиции, а зрители стали полноправными участниками праздничного действа. (то)
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