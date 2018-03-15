В районе Марьино прошел концерт «Любовь как музыка весны»

В филиале «Перерва» Территориального центра социального обслуживания «Марьино» в честь Международного женского дня прошел концерт «Любовь, как музыка весны».

— Перед зрителями выступил творческий коллектив «Квартет +», солистка — Ирина Мозохина. В праздничной программе, посвященной Международному женскому дню, прозвучали песни о любви, весне и красоте. Зал рукоплескал, — рассказали в ТЦСО.

Вокалисты исполнили популярные композиции, а зрители стали полноправными участниками праздничного действа. (то)