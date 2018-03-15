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Маэстро удивил игрой на балалайке
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Маэстро удивил игрой на балалайке 

Вечерняя Москва 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Знаменитый балалаечник Андрей Горбачев, автор «Современной школы игры на балалайке», побывал в Детской школе искусств имени Мамонтова.
Приехал профессор не просто так, а с мастер-классом, чтобы поделиться своей любовью к этому инструменту с юными музыкантами.
— Балалайка уже давно перестала быть фольклорной, — рассказывает Горбачев. — Она стала классической и вошла в один ряд с фортепиано и гитарой. Но при этом сохранила свою уникальность и русский колорит. Из-за этого инструмент очень востребован за рубежом. Хочешь увидеть весь мир — учись играть на балалайке! Музыкант с удовольствием прослушал игру детей и дал им ценные советы.
— Когда ты играешь на балалайке, не нужно сидеть истуканом, — поучает маэстро одного из учеников школы Даниила Солдатова. — Гляди на публику, улыбайся, поворачивай голову в разные стороны. Это называется артистизм!
По словам профессора, это помогает научиться аккуратному исполнению.
Андрей Горбачев рассказал ребятам и о «Современной школе игры на балалайке». Оказывается, на этом инструменте не только можно, но и полезно исполнять классическую музыку. В подтверждение этому профессор исполнил на трех струнах сложную композицию Арама Хачатуряна «Синьор Помидор».
После мастер-класса все отправились на концерт, который давали воспитанники школы имени Мамонтова. Дирижировал преподаватель Кирилл Горячкин. Под его руководством дети исполнили композиции различных жанров.
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