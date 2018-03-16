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На сцене Культурного центра в ЮВАО выступят солисты студенческой филармонии
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На сцене Культурного центра в ЮВАО выступят солисты студенческой филармонии 

Управа района Текстильщики 16 марта 2018
Фото: У нас в Текстильщиках
На юго-востоке столицы в Культурном центре имени И. М. Астахова на Люблинской улице, в рамках специального творческого проекта «Музыкальная среда» при поддержке Фонда пропаганды, поддержки и развития российской музыкальной культуры и искусства состоится концерт солистов студенческой филармонии. Этой информацией поделилась специалист по связям с общественностью Культурного центра Елена Саковец.
— В проекте принимают участие солисты и участники Первой Московской Студенческой Филармонии. В программе концерта — музыка композиторов разных эпох. Также участники творческого вечера смогут создать картины под руководством ведущего художника Культурного центра, — уточнила Саковец.
Напомним, что первое мероприятие из цикла «Музыкальная среда» состоялось 14 марта. Следующий культурный вечер пройдёт в среду, 21 марта в Культурном центре имени И. М. Астахова, расположенном по адресу: улица Люблинская, дом 149. Начало — в 19.00. Вход на концерт свободный.
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