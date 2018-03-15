Члены Молодежной палаты района Выхино-Жулебино приняли участие в концерте ко Дню защитника Отечества

21 февраля в ДШИ им. М. А. Балакирева состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества. В организации данного мероприятия также приняли участие молодые парламентарии палаты Выхино-Жулебино.

В рамках концерта прозвучали песни военных лет, коллективы исполнили народные танцы, а в заключение мероприятия ведущим был прочитан отрывок из поэмы «Василий Теркин» А. Твардовского.

Концерт был направлен не на грусть и скорбь, а на ту сторону войны, в которой было место веселым песням и шуткам, благодаря которым во время войны солдаты смогли выстоять и победить!