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TopHit Music Awards объявил первых участников
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TopHit Music Awards объявил первых участников 

FashionTime 15 марта 2018
Фото: FashionTime
VI ежегодная церемония TopHit Music Awardsсостоится 11 апреля 2018 года в Москве, в клубе Yota Arena.
TopHit отметит самые популярные радиохиты, звучавшие в 2017 году, а также артистов, их исполняющих, в следующих номинациях: «Лучшая исполнительница», «Лучший исполнитель», «Лучшая группа», «Лучшая песня 2017 года», «Радиовзлёт года». TopHit также отметит специальным призом «За объективность» одну из музыкальных премий прошедшего, 2017 года.
Портал PromoDJ определит танцевальный хит года и наградит лучшего производителя ремиксов. Сервис FonMix вручит награды артистам, песни которых чаще всего звучат в публичных местах, исполняются на концертах и в караоке.
Крупнейший видеохостинг планеты YouTube отметит самые просматриваемые в России музыкальные видеоклипы и самых популярных на YouTube исполнителей.
Специальный приз будет вручен по результатам онлайн-голосовании зрителей ВКонтакте прямо во время шоу.
На церемонии также будут оглашены имена двух выдающихся деятелей отечественного шоу-бизнеса, которые будут включены в Зал Славы TopHit.
В этом году организаторы церемонии отказались от стандартного формата премий с многочасовым концертом, долгими паузами и длинными выступлениями ведущих. Церемония TopHit Music Awards будет максимально насыщенной и интерактивной. В шоу примут участие самые яркие и восходящие звёзды: Ёлка, Градусы, Елена Темникова, Burito, «ВИА Гра», Quest Pistols Show, «Моя Мишель», Filatov & Karas, Полина Гагарина, Feduk и другие.
Гостями VI ежегодной церемонии TopHit Music Awards станут друзья и партнёры TopHit: представители YouTube, Яндекс. Музыка, ВКонтакте, топ-менеджеры медиахолдингов, рекорд-лейблов, интернет-порталов, и, конечно, ведущие продюсеры и исполнители популярной музыки.
Ожидается, что онлайн-трансляцию церемонии увидит более 1 миллиона поклонников популярной музыки в России и за рубежом. Специальная версия церемонии TopHit Music Awards будет показана и в телеэфире.
Дата: 11 апреля 2018 года
Место: Yota Arena (Москва, Дмитровское шоссе, 27 к.1)
Начало церемонии в 20.00
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