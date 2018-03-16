Автономная некоммерческая организация «Центр детской песни Солнышко» представляют 23 марта, 16:00 Концерт Инклюзивного фестиваля

Автономная некоммерческая организация «Центр детской песни Солнышко»

при поддержке

Местной районной организации «Арбат» МГО Всероссийского общества инвалидов,

Управ районов Арбат и Пресня, «Творческого центра Юрия Энтина»

представляют

23 марта, 16:00 Концерт Инклюзивного фестиваля

Концертный зал Управы Пресненского района

адрес: Москва, Шмитовский проезд, 2, стр. 1 5 минут от станций метро «Улица 1905 г.», «Краснопресненская», «Выставочная»

с участием победителей Фестивалей «Чунга-Чанга»,

«Край, в котором ты живёшь» и «Танец маленьких утят»

(автора песен «А, может быть, ворона?!», «Пой, Вася!», «Если хозяин с собой»)

Организаторы: Центр детской песни Солнышко; Творческий центр Юрия Энтина ; Московская городская организация Всероссийского общества инвалидов.

На концерте прозвучат лучшие песни на стихи классиков отечественного искусства для детей поэта Юрия Энтина и композитора Григория Гладкова (Председателя Жюри Фестиваля), песни и танцы народов России и стран мира. На концерте выступят дети: солисты, ансамбли и хоры, танцевальные коллективы Москвы и Московской области.

Инклюзивный детский фестиваль «Голоса Москвы» объединяет в творчестве обычных детей и детей с ограниченными возможностями. В Фестивале и на концерте вместе с обычными детьми участвуют и выступают дети с различными заболеваниями. Номера детей записывают на видео и размещают на сайте фестиваля. АНО ЦГП Солнышко и МГО ВОИ проводят фестиваль совместно с Творческим центром Юрия Энтина. Для общения и совместного выступления привлекаются лауреаты других фестивалей Центра Энтина.

Международный фестиваль детского творчества и искусств для детей «Чунга-Чанга»по известным и новым песням на стихи Юрия Энтина проводится с 1997 года и прошёл уже в 26 регионах России (с ежегодным финалом в Москве). В его рамках проходит конкурс по многим номинациям: вокал, хореография, изо, театр, цирк… В большинстве регионов Фестиваль проходит в детских летних лагерях. Межнациональный фестиваль «Край, в котором ты живёшь» объединяет детей разных народов России, а международный фестиваль «Танец маленьких утят»посвящен искусству для детей стран мира и проходит в 7 странах: Россия, США, Португалия, Китай, Грузия, Иордания, Греция. Дети встречаются и исполняют песни из коллекции проекта «Антология детских песен стран мира», в который сдали по 3 детские песни представители 53 стран, а 25 из них Юрий Энтин уже перевёл на русский язык.

23 марта на концерте встретятся участники «Голосов Москвы» и победители этого года фестивалей Творческого центра Юрия Энтина.

Координаторы концерта:

+7 985 784 90 51, marina.dmitriew@yandex.ru;

и Директор фестивалей Вера Алексеевна Хруст,

+7 909 954 80 41, 5658122@mail.ru Сайты: http://csc-sun.ru, http://www.chungachangafest.ru/ и http://childrenssongsfest.ru/