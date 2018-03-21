Юбилейный фестиваль имени Сахарова пройдет в Нижнем Новгороде 

XV международный фестиваль искусств имени Андрея Сахарова пройдет в Нижегородской филармонии с 19 мая по 8 июня. Об этом в ходе пресс-конференции 20 марта сообщила директор филармонии Ольга Томина.
В этом году на фестиваль приедут более 300 музыкантов из России, Нидерландов, Франции, Италии и США.
По данным РИА «Новости», на открытии фестиваля выйдет на сцену Михаил Плетнев с Российским национальным оркестром, а на закрытии нижегородцы смогут насладиться виртуозной игрой Дениса Мацева, который выступит совместно с Академическим симфоническим оркестром Нижегородской филармонии под управлением Александра Скульского. Кроме того, участниками Сахаровского фестиваля станут такие известные артисты, как Юрий Башмет и «Солисты Москвы», квартет имени Бородина, Сергей Крылов, Василий Лановой, Люка Дебарг, Фабио Мастранджело.
Всего в филармонии во время фестиваля продемонстрируют 12 концертных программ. Некоторые дни фестиваля будут посвящены культуре и искусству европейских стран. Особенные программы подготовили участники из Нидерландов и Франции. Также прозвучит программа к 100-летию Бернстайна с участием музыкантов из США.
Напомним, международный литературный фестиваль имени Горького состоится в Нижнем Новгороде.