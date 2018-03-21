Юбилейный фестиваль имени Сахарова пройдет в Нижнем Новгороде

XV международный фестиваль искусств имени Андрея Сахарова пройдет в Нижегородской филармонии с 19 мая по 8 июня. Об этом в ходе пресс-конференции 20 марта сообщила директор филармонии Ольга Томина.

В этом году на фестиваль приедут более 300 музыкантов из России, Нидерландов, Франции, Италии и США.

Всего в филармонии во время фестиваля продемонстрируют 12 концертных программ. Некоторые дни фестиваля будут посвящены культуре и искусству европейских стран. Особенные программы подготовили участники из Нидерландов и Франции. Также прозвучит программа к 100-летию Бернстайна с участием музыкантов из США.

Напомним, международный литературный фестиваль имени Горького состоится в Нижнем Новгороде.