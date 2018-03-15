Участники коллектива «Рябинушка» выступят с концертом в КЦ «Дружба» 

Концерт вокально-хорового ансамбля «Рябинушка» состоится на сцене культурного центра «Дружба» в четверг, 15 марта.
Музыкальный вечер приурочат к Международному дню поэзии. Участники коллектива исполнят советские композиции под аккомпанемент фортепиано. Вести концертную программу будет руководитель вокального ансамбля Марина Рыдченко.
— На концерте прозвучат авторские стихотворения участниц коллектива. А также мы покажем клип, снятый воспитанником нашей театральной студии «Обыкновенное чудо» и студентом режиссерского факультета ВГИКа с участием коллектива «Рябинушка», — прокомментировала организатор досуга в культурном центре «Дружба» Татьяна Дадаева.