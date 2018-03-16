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«Яндекс» резко снизил стоимость подписки на музыкальный сервис‍
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«Яндекс» резко снизил стоимость подписки на музыкальный сервис‍ 

Прайм 18 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Интернет-компания «Яндекс» снизила цены на подписку своего музыкального сервиса. Новая месячная подписка будет стоить 99 рублей.
Отмечается, что новая подписка на «Яндекс. Музыку» позволяет пользователям слушать музыку в высоком качестве звука, получать персональные рекомендации и пользоваться дополнительными функциями сервиса.
Однако, доступ к музыке при подписке ограничен: число треков, которые можно сохранить в памяти смартфона, составляет 99 штук.
Источник: http://runews24.ru/internet/15/03/2018/bdeb765f29eb900f64953ec89916c1f9 Новости онлайн: http://runews24.ru/
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