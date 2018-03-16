«Яндекс» резко снизил стоимость подписки на музыкальный сервис‍

Интернет-компания «Яндекс» снизила цены на подписку своего музыкального сервиса. Новая месячная подписка будет стоить 99 рублей.

Отмечается, что новая подписка на «Яндекс. Музыку» позволяет пользователям слушать музыку в высоком качестве звука, получать персональные рекомендации и пользоваться дополнительными функциями сервиса.

Однако, доступ к музыке при подписке ограничен: число треков, которые можно сохранить в памяти смартфона, составляет 99 штук.

Источник: http://runews24.ru/internet/15/03/2018/bdeb765f29eb900f64953ec89916c1f9 Новости онлайн: http://runews24.ru/