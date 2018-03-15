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Вход в Русский музей на один день станет бесплатным
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Вход в Русский музей на один день станет бесплатным 

Ivyborg.ru 15 марта 2018
Фото: Ivyborg.ru
19 марта вход во все филиалы Русского музея будет бесплатным в честь празднования 120-летия со дня открытия. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальной страницы «Русского музея» во «ВКонтакте». В День Русского музея можно бесплатно посетить его с 10:00 до 18:00 при предъявлении специальных билетов, которые будут выдавать в кассах. Кроме того, Михайловский дворец и корпус Бенуа будут открыты до 20:00.
В филиалах музея в 12:00, 14:00 и 16:00 будет звучать живая классическая музыка. В 12:00 в Михайловском дворце в Академическом зале №14 пройдет концерт оркестра театра «Мюзик-холл». Также посетители музея смогут посмотреть выставку детского творчества «С днем рождения, музей!» и поучаствовать в викторине.
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