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«Золотая коллекция» «Ave Maria» и негритянские спиричуэлс на «Концерте популярной музыки» Ансамбля «Благовест» в Доме журналистов
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«Золотая коллекция» «Ave Maria» и негритянские спиричуэлс на «Концерте популярной музыки» Ансамбля «Благовест» в Доме журналистов 

Ревизор.ru 15 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Мог ли предполагать Шарль Гуно, когда во время исполнения Прелюдии Баха он одним пальцем в шутку подыграл первые пришедшие ему на ум звуки, что именно они станут великой мелодией ещё одного шедевра из золотой коллекции «Аве Мария»? А облетевшая весь мир мелодия «Аве Мария», якобы принадлежавшая Джулио Каччини, а на самом деле, похоже, -потрясающая мистификация современного композитора и лютниста Владимира Вавилова? Все эти загадочные сочинения прозвучат в юбилейной программе Ансамбля «Благовест». И вновь «Благовест» объединит различные культуры и направления в музыке. Во второй части программы можно будет услышать образцы экзотической для России духовной культуры — чернокожих американцев. Их искусство никого не оставляет равнодушными. С тех пор, как в Москву с гастролями прилетел знаменитый хор Роберта Шоу, и мы узнали и полюбили пение Поля Роббсона и Луи Армстронга, тяга к ритмам другой части света не ослабевает у российского слушателя. Ансамбля «Благовест» уже давно зарекомендовал себя как многостильный коллектив, свободно владеющий и искусством музыкального барокко, и исполнения русской духовной музыки. На сей раз можно убедиться в его виртуозном воспроизведении чисто негритянских музыкальных композиций.
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