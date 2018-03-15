Утром вертолеты, вечером — трек для ST: как сотрудник «Росвертола» стал писать фортепианную музыку

Человек, успевающий везде, — так можно охарактеризовать Антона Андрющенко , который успешно совмещает работу на Росвертоле с сочинением фортепианной музыки. И то, и то он делает с одинаковым вдохновением.

Человек, успевающий везде

Мама Антона очень хотела научить его играть на пианино, но прошли годы, прежде чем он прикоснулся к клавишам. Сейчас музыкальный стаж Антона составляет семь лет, он пишет композиции для кино и музыку для рэперов. Всему он обучался с нуля самостоятельно. Это увлечение Антона органично уживается с другим его главным занятием — сборкой боевых вертолетов.

Самый большой транспортный вертолет МИ-26, «Ночной охотник» — МИ-28-н и МИ-35 — все эти вертолеты выпускаются на заводе «Росвертол», где работает Антон. К ним привозят голый кузов, который начинает обрастать оборудованием, лопастями, двигателем, а от завода сразу выкатывается на лётные испытания.

— Завод — это город в городе, огромная семья, которая занимается большим делом на благо России. У каждого человека на этой работе есть определенная задача, и из этих маленьких ниточек складывается готовый продукт — вертолет, стоящий на защите родины. Я очень хотел попасть именно сюда, потому что это самое интересное: как на твоих глазах из ничего появляется готовая машина. Когда я заканчиваю работу, все готово для того, чтобы туда сел пилот.

Музыкой Антон занимается семь лет Антон ценит классическую инструментальную музыку, но не думает, что большинство людей ее понимает. Это дает ему цель — сделать свое творчество понятным и доступным всем, кто его услышит. Чтобы, зная название и предысторию композиции, люди смогли пережить то, что пережил Антон, когда писал ее.

За свою музыкальную карьеру Антон успел выпустить два альбома музыки для фортепиано. Первый альбом пианист назвал «Снова о любви». В нем под музыку поэты декламируют стихи: не только о буквальном понимании этого чувства, но и о любви к родине, природе — и музыке. Для этого альбома Антон написал песню «Муза» совместно с известным ростовским рэпером ST.

— Я предложил Саше записать для него пианино. У него был готовый материал, который очень подходил по тематике к моей музыке, поэтому нам не составило труда записать совместные треки. Еще я часто помогаю с музыкой Рэм Дигге, мне всегда очень приятно, когда ему нравится то, что я делаю.

С обоими рэперами Антон знаком давно: с Рэм Диггой они встретились в Петербурге, а с ST их познакомил общий друг-поэт.

Сотрудничество с рэперами привлекает Антона тем, что он может заменить живым, настоящим звуком электронный бит, которым они обычно пользуются. Ему нравится, когда он может привнести что-то новое в творчество людей, которых сам слушал когда-то. Но на коллаборацию с другими людьми уходит много времени. Антону проще зависеть только от самого себя.

— Когда я писал первый альбом, мне приходилось ждать, пока поэты скинут мне свой материал. Один раз мне пришлось прождать четыре месяца, прежде чем мы смогли записать песню.

Это стремление ни от кого не зависеть в своем творчестве видно даже в том, как Антон записывает свою музыку — всё это он делает на собственной аппаратуре.

Руки Антона одинаково хорошо собирают тяжелые боевые машины и порхают по клавишам

Дома у Антона звукозаписывающая студия в миниатюре: помимо пианино, в его распоряжении синтезатор и микрофоны — всё это подключено к компьютеру с соответствующими программами. Сейчас, глядя на то, как педантично Антон подходит к своему творчеству, забавно осознавать, что музыку он начал писать почти случайно.

Однажды друг предложил ему iMac в обмен на диски для колес. Компьютер достался Антону почти пустым, на только стоял только Logic — программа для звукозаписи. Антон подключил к «Маку» синтезатор, кое-что записал, а вскоре друзья убедили его, что если у него есть какие-то музыкальные идеи, то нужно их реализовывать — тем более что для этого все есть. Так появился его первый альбом.

И рэперам, и поэтам удобнее, когда музыка проще и не мешает ритму речитатива. Но Антон чувствовал, что может сочинять что-то более сложное, многогранное. Поэтому второй альбом, который музыкант назвал «Piano для кино», содержит только его музыку.

— Когда я писал его, в моей голове были киношные картинки. Моей целью было сделать музыку не просто фоновую, а чтобы, слушая её, человек мог понять сюжет и чувствовать, что в ней есть зерно идеи.

Запись «Piano для кино» отняла куда больше времени, чем «Снова о любви». На написание композиций ушло в общей сложности четыре года. Некоторые песни Антон написал за несколько месяцев, некоторые быстрее, а на одну из самых удачных он потратил всего пятнадцать минут.

Свой второй альбом Антон записывал четыре года

Антон записал для альбома четырнадцать композиций. Звук «огранил» на студии друга, знакомые помогли с обложкой и оформлением. Оставалось передать диск в тираж — и тут неожиданная помощь Антону пришла с его работы.

Опытно-конструкторское бюро «Ростов-миль» проспонсировало выпуск диска. Генеральный директор бюро Иван Шимко, неравнодушный к музыке, решил поддержать пианиста.

Вскоре после выхода альбома Антону предложили написать музыку для фильма о войне, который выпустит ДГТУ. Сейчас пианист планирует рассылать образцы своей музыки российским кинокомпаниям.