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Музыкальный вечер состоялся в Черемушках
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Музыкальный вечер состоялся в Черемушках 

Мои Черемушки 15 марта 2018
Фото: Мои Черемушки
Встреча-концерт «Арт-кафе» прошла в центре «Лидер» — удивительный музыкальный вечер для детей, родителей и педагогов «Арт-кафе». В творческой обстановке участники «Арт-кафе» выступали с музыкальными номерами.
Свои творческие возможности продемонстрировали обучающиеся по классу фортепиано, хор родителей хоровой школы «Касталия», педагоги-музыканты центра «Лидер». Выступающие дарили друг другу музыкальные подарки, исполняя инструментальные пьесы, песни, баллады в самых разных жанрах и стилях.
«В зале царила обстановка единения, музыкального взаимопонимания, содружества и сотворчества. Такой совместный творческий симбиоз обучающихся, родителей и педагогов, их общие выступления дают толчок к новым креативным находкам в музыкальном исполнительстве», — добавляет пресс-служба центра «Лидер».
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