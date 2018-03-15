В «Лидере» прошла творческая встреча

В центре «Лидер» состоялся музыкальный вечер — творческая встреча-концерт для детей, родителей и педагогов «Арт-кафе». На мероприятии собрались дети и взрослые — любители музыки и всего прекрасного.

Выступающие делились с другими участниками встречи-концерта любимыми произведениями и чувствами, дарили друг другу музыкальные подарки, исполняя инструментальные пьесы, песни, баллады в самых разных жанрах и стилях.

«В зале царила обстановка единения, музыкального взаимопонимания, содружества и сотворчества. Такой совместный творческий симбиоз обучающихся, родителей и педагогов, их общие выступления дают толчок к новым креативным находкам в музыкальном исполнительстве», — добавляет пресс-служба центра «Лидер».