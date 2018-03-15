Щукинцы победили на городском конкурсе со «Сказкой о Трамвае»

Ученики детской школы искусств «Надежда» стали лауреатами первой степени на четвёртом конкурсе-смотре художественного слова и малых театральных форм «Страницы Русской Классики. Советская эпоха». Ребята выступили с инсценировкой «Сказки о Трамвае» Сергея Баруздина.

— Они огромные молодцы, буквально за месяц смогли создать полноценный 20-минутный спектакль с непростыми музыкальными номерами, — говорит режиссёр инсценировки Мария Евсеева.

Эту постановку покажут ещё на нескольких конкурсах в Москве, а летом повезут на международный конкурс в Болгарию.

Юные артисты учатся в третьем классе отделения музыкального театра. Изучают актёрское мастерство, вокал, историю музыки и другие предметы. Занятия бесплатные, но на бюджетное отделение был строгий отбор.