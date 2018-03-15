«Весенние Детские Площадки» Ирины Богушевской в ЦДХ

«Детская площадка» Ирины Богушевской — это место встречи очень серьёзных музыкантов с очень смешными и добрыми детскими песнями,.

Это интерактивное шоу, увлекательное путешествие по жанрам и стилям, в котором дети становятся полноправными участниками действия: отгадывают загадки, подсказывают взрослым, подпевают, хлопают и топают, а иногда даже мычат и мяукают. И попутно слушают, как звучат кантри, фокстрот и буги-вуги. А еще знакомятся с музыкальными инструментами: барабаны и бас, гитара и рояль, флейта и кларнет — где еще вы услышите весёлые детские песни в таком серьёзном исполнении? И где ещё узнаете, что такое «Чики-пых», почему всё в этой жизни сбывается не сразу и как солнце делает зарядку?

Многие песни из этой программы уже записаны в студии и вышли на иллюстрированных пластинках «Детская площадка №1» и «№2». Проект получил не только прекрасные отзывы детей и родителей, но и Национальную премию индустрии детских товаров как лучшее детское издание 2012 года. Но помимо любимых хитов в программе обязательно будут премьеры.