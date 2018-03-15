«Триумф джаза» открылся в Петербурге выступлениями суперзвезд из США и Великобритании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. / ТАСС /. Выступлениями знаменитых музыкантов из США и Великобритании открылся в пятницу в Петербурге фестиваль «Триумф джаза», считающийся одним из старейших и важнейших смотров в России. Концерт состоялся во Дворце культуры имени Горького.

"Это выступления настоящих суперзвезд. Во-первых, это Рой Харгроув, знаменитый двукратный лауреат премий «Грэмми», знаменитый трубач, который очень-очень давно не был в России. И, конечно же, это Боб Джеймс, который приезжает вообще с первым визитом в Россию со своим сольным проектом — это легендарный композитор, пианист, это человек, у которого есть премия «Грэмми», один из основателей современного джаза вообще как такового", — рассказал ТАСС директор фестиваля Роман Христюк о его хедлайнерах.

Резидент смотра Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана совместно с одним из самых значимых музыкантов на современной британской сцене Тони Момреллом представили публике Северной столицы новую программу в стиле «соул», отметил собеседник агентства.

По словам Христюка, в 2018 году «Триумф джаза» пополнит ряд своих площадок. «В первый раз у нас в этом году фестиваль проходит не только в Москве и Санкт-Петербурге, но еще и в Туле», — сказал он. Программы везде будут отличаться.

В Москве зрители услышат также Квартет саксофониста из Японии Кена Ота, который записал уже более 30 дисков и с успехом выступает в проектах совместно с современными мэтрами японского джаза. Среди других участников трехдневной программы в столице — Биг-бэнд Башкирской государственной филармонии, Большой джазовый оркестр Петра Востокова , коллектив Александра Довгополого, пианистка и композитор из США Амина Фигарова со своей группой, а также коллектив «Leonid & Friends». В Туле пройдут два концерта в рамках фестиваля — 16 и 17 марта. На сцене Тульской областной филармонии выступят Квинтет Роя Харгроува, Квартет Олега Бутмана и Московский джазовый оркестр вместе с Тони Момреллом.