Ещё
Эд Ширан и Леди Гага запишут альбом для Элтона Джона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эд Ширан и Леди Гага запишут альбом для Элтона Джона 

Газета.Ru 15 марта 2018
Звезды мировой музыки запишут двойной альбом для Элтона Джона и автора текстов к его песням Берни Топина, сообщает Rolling Stone.
В работе примут участие Эд Ширан, Леди Гага, Майли Сайрус, Миранда Ламберт, The Killers, Долли Партон, Coldplay, Mumford And Sons, Деми Ловато, Сэм Смит.
"Это всегда огромный комплимент, когда ваша песня нравится артистам настолько, что они тратят время и усилия на ее переработку", — заявил Элтон Джон.
Диски Revamp и Restoration будут выпущены 6 апреля.
Ранее сообщалось, что Элтон Джон отменил два концерта в Лас-Вегасе ради свадьбы актрисы Меган Маркл и принца Гарри.
Газета.Ru: последние новости
Умер гитарист группы The Ventures Найшуллер: сегодня, чтобы стать популярным, даже альбом особо не нужен Юрий Антонов: душа - не только то, что звучит по радиостанциям
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение