Эд Ширан и Леди Гага запишут альбом для Элтона Джона

Звезды мировой музыки запишут двойной альбом для Элтона Джона и автора текстов к его песням Берни Топина, сообщает Rolling Stone.

"Это всегда огромный комплимент, когда ваша песня нравится артистам настолько, что они тратят время и усилия на ее переработку", — заявил Элтон Джон.

Диски Revamp и Restoration будут выпущены 6 апреля.