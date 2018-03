В Москве пройдет масштабный Международный фестиваль The Beatles

17 марта в Москве уже в тринадцатый раз пройдет Международный фестиваль музыки The Beatles. 14 групп на двух сценах обеспечат битломанам 7 часов живой музыки. Специально к фестивалю подготовлены программы, посвященные юбилею «Белого Альбома» The Beatles и 75-летию Джорджа Харрисона

Участниками фестиваля станут: Бекс Маршалл (Великобритания), Ажеу Маркес (Бразилия), ростовчане Father McKenzie, а также Корней & The White Album Band, первый и единственный в России официальный трибьют The Beatles, признанный правообладателями The BeatLove, Сергей Гуцан & The Wilbury Twist, Ольга Егорова , The BeatBoys, Thunderbeats, Holiday Hats, SunGita, Tom'n'Jerry.

Помимо битловских трибьют-групп выступят и коллективы, играющие песни The Rolling Stones (The Stone Shades) и The Doors (Roadhouse Band). А Сергей Гуцан с коллегами исполнят программу песен супергруппы The Traveling Wilburys, в которую когда-то входил Джордж Харрисон.

С полным расписанием участником фестиваля можно ознакомиться на сайте Beatles.ru. Место проведения: клуб «Театръ», Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 2. Начало фестиваля в 17:00.

Ранее сообщалось, что вдова Джорджа Харрисона Оливия Харрисон нашла ранее неизвестные стихи, написанные ее мужем.

