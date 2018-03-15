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В Москве пройдет масштабный Международный фестиваль The Beatles
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В Москве пройдет масштабный Международный фестиваль The Beatles 

Свободная пресса 15 марта 2018
17 марта в Москве уже в тринадцатый раз пройдет Международный фестиваль музыки The Beatles. 14 групп на двух сценах обеспечат битломанам 7 часов живой музыки. Специально к фестивалю подготовлены программы, посвященные юбилею «Белого Альбома» The Beatles и 75-летию Джорджа Харрисона.
Участниками фестиваля станут: Бекс Маршалл (Великобритания), Ажеу Маркес (Бразилия), ростовчане Father McKenzie, а также Корней & The White Album Band, первый и единственный в России официальный трибьют The Beatles, признанный правообладателями The BeatLove, Сергей Гуцан & The Wilbury Twist, Ольга Егорова, The BeatBoys, Thunderbeats, Holiday Hats, SunGita, Tom'n'Jerry.
Помимо битловских трибьют-групп выступят и коллективы, играющие песни The Rolling Stones (The Stone Shades) и The Doors (Roadhouse Band). А Сергей Гуцан с коллегами исполнят программу песен супергруппы The Traveling Wilburys, в которую когда-то входил Джордж Харрисон.
С полным расписанием участником фестиваля можно ознакомиться на сайте Beatles.ru. Место проведения: клуб «Театръ», Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 2. Начало фестиваля в 17:00.
Ранее сообщалось, что вдова Джорджа Харрисона Оливия Харрисон нашла ранее неизвестные стихи, написанные ее мужем.
Справка «СП»
Джордж Харрисон (25 февраля 1943, Ливерпуль — 29 ноября 2001, Лос-Анджелес) — британский рок-музыкант, певец, композитор, писатель, продюсер, ситарист и гитарист, получивший наибольшую известность как соло-гитарист The Beatles. Харрисон занимает 21 место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.
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