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«Би-2» и актеры «Квартета И» выступят в Москве
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«Би-2» и актеры «Квартета И» выступят в Москве 

Вечерняя Москва 16 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Артисты готовятся удивить поклонников совершенно новым шоу «Письма и песни».
Сотрудничество «Би-2» с «Квартетом И» много лет более чем плодотворное: песни группы звучат в самом успешном фильме квартетчиков «О чем говорят мужчины» (2010), а недавно на экраны вышло и его продолжение, в котором зрители не только услышали, но и увидели любимую группу. — «Квартет И» — наши старые друзья, с ними всегда приятно и сотрудничать, и просто общаться. Мы прекрасно понимаем друг друга буквально с полуслова, — поделился Шура Би-2. Зато на сцене совместное «полнометражное» выступление «Би-2» и «Квартета И» состоится впервые — уже 19 марта в «Крокус Сити Холле».
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