«Би-2» и актеры «Квартета И» выступят в Москве

Артисты готовятся удивить поклонников совершенно новым шоу «Письма и песни».

Сотрудничество «Би-2» с «Квартетом И» много лет более чем плодотворное: песни группы звучат в самом успешном фильме квартетчиков «О чем говорят мужчины» (2010), а недавно на экраны вышло и его продолжение, в котором зрители не только услышали, но и увидели любимую группу. — «Квартет И» — наши старые друзья, с ними всегда приятно и сотрудничать, и просто общаться. Мы прекрасно понимаем друг друга буквально с полуслова, — поделился Шура Би-2. Зато на сцене совместное «полнометражное» выступление «Би-2» и «Квартета И» состоится впервые — уже 19 марта в «Крокус Сити Холле».