Animal ДжаZ рассказали, что такое «Счастье»

Группа Animal ДжаZ этой весной представит свой новый альбом «Счастье». Александр Красовицкий заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, почему для пластинки было выбрано именно такое название, читайте только на НСН.

«Как это не банально звучит, счастье — это трудно определимое понятие. Но, безусловно, концептуальным этот альбом не является. То есть, на нем достаточно песен, которые никакого отношения к понятию «счастье» вообще не имеют. Например, композиция под названием «Подстава». Я бы сказал, что она, как раз — про абсолютное несчастье. То есть, счастье — это, наверное, тот результат, к которому этот альбом приходит в итоге», — пояснил артист.

Услышать вживую новый альбом группы Animal ДжаZ «Счастье» можно будет уже в апреле. Концерты — презентации пройдут в обеих столицах. 5 апреля коллектив выступит в Москве, а 8 апреля в Санкт-Петербурге.