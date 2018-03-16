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Animal ДжаZ рассказали, что такое «Счастье»
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Animal ДжаZ рассказали, что такое «Счастье» 

Национальная Служба Новостей 16 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа Animal ДжаZ этой весной представит свой новый альбом «Счастье». Александр Красовицкий заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, почему для пластинки было выбрано именно такое название, читайте только на НСН.
«Как это не банально звучит, счастье — это трудно определимое понятие. Но, безусловно, концептуальным этот альбом не является. То есть, на нем достаточно песен, которые никакого отношения к понятию «счастье» вообще не имеют. Например, композиция под названием «Подстава». Я бы сказал, что она, как раз — про абсолютное несчастье. То есть, счастье — это, наверное, тот результат, к которому этот альбом приходит в итоге», — пояснил артист.
Услышать вживую новый альбом группы Animal ДжаZ «Счастье» можно будет уже в апреле. Концерты — презентации пройдут в обеих столицах. 5 апреля коллектив выступит в Москве, а 8 апреля в Санкт-Петербурге.
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