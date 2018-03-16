Ильменский фестиваль запустил интернет-конкурс авторской песни

Интернет-конкурс приглашает к участию исполнителей авторской песни старше 18 лет. Песни участников разместят на сайте фестиваля для голосования. Победитель получит возможность приехать на фестиваль за счет принимающей стороны и выступить на площадке форума. Заявки на конкурс можно отправлять до 30 апреля.