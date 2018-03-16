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Ильменский фестиваль запустил интернет-конкурс авторской песни
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Ильменский фестиваль запустил интернет-конкурс авторской песни 

Ревизор.ru 16 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Интернет-конкурс приглашает к участию исполнителей авторской песни старше 18 лет. Песни участников разместят на сайте фестиваля для голосования. Победитель получит возможность приехать на фестиваль за счет принимающей стороны и выступить на площадке форума. Заявки на конкурс можно отправлять до 30 апреля.
В прошлом году в таком конкурсе приняло участие 127 исполнителей из разных городов России. Лауреатом конкурса стал Антон Антонов из Самары.
Ильменский фестиваль пройдет с 15 по 17 июня в окрестностях Миасса. Ежегодно туда приезжают около 300 исполнителей авторской песни, а также известные артисты: Дмитрий Харатьян, Владимир Кристовский (группа UMA2RMAN), Тамара Гвердцители, Вячеслав Бутусов, Вениамин Смехов, Юрий Стоянов, Никита Высоцкий, Валерий Сюткин, Сергей Трофимов, Сергей Безруков, Юрий Гальцев и другие. Помимо музыкальной программы на фестивале проходят творческие мастерские, спортивные и экологические мероприятия.
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