Фадеев разорвал контракты со всеми звездами 

Один из самых известных продюсеров российского шоу-бизнеса заявил в своем профиле в инстаграме, что контракты с артистами его центра расторгнуты.
Фадеев объяснил свое решение так: он создавал продюсерский центр еще в 90-х — со многими артистами он работает уже очень давно и считает, что будет верным перейти на уровень партнерских отношений, ведь связка "продюсер — артист" — то, из чего они уже выросли, по его мнению.
Более того, Макс хочет отказаться от продюсерского центра в пользу музыкального лейбла MALFA, бизнес-стратегия которого будет отличаться от той, что была в ранее.
Также Фадеев обещал работать над созданием онлайн-площадки, на которой смогут показать себя и свои таланты любые желающие начинающие исполнители и получать обратную связь.
Я много говорю о новом шоу-бизнесе, и для того, чтобы построить его с нуля, нужно обновить то, что уже ждало изменений. Мы начинаем с себя. Наступило время личностей, когда артист сам создаёт тренды и работает над своим образом — это новая, ещё неотработанная для большинства схема, но мы идём на этот риск.