Фадеев разорвал контракты со всеми звездами

Один из самых известных продюсеров российского шоу-бизнеса заявил в своем профиле в инстаграме, что контракты с артистами его центра расторгнуты.

Фадеев объяснил свое решение так: он создавал продюсерский центр еще в 90-х — со многими артистами он работает уже очень давно и считает, что будет верным перейти на уровень партнерских отношений, ведь связка "продюсер — артист" — то, из чего они уже выросли, по его мнению.

Более того, Макс хочет отказаться от продюсерского центра в пользу музыкального лейбла MALFA, бизнес-стратегия которого будет отличаться от той, что была в ранее.

Также Фадеев обещал работать над созданием онлайн-площадки, на которой смогут показать себя и свои таланты любые желающие начинающие исполнители и получать обратную связь.