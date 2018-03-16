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Юный иркутянин стал победителем джазового фестиваля
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Юный иркутянин стал победителем джазового фестиваля 

Ревизор.ru 16 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Детский конкурс на джазовом фестивале проходит уже в 4-й раз. В этом году участниками стали 200 молодых исполнителей из 20 городов России. Иркутянин Матвей Михеев ежегодно участвовал в конкурсе, но Гран-при получил впервые. Завоевать победу ему помогла композиция знаменитого американского джазмена Чарли Паркера. «Триумф джаза» не первый фестиваль для Михеева. Ранее он участвовал в региональном фестивале «Джаз на Байкале» и в московских конкурсах «Гнесин-Джаз», «Рояль в Джазе» как солист и в составе ансамблей.
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