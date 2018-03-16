«А зори здесь тихие…» поставят в Алтайском театре музыкальной комедии 

«Сюжет, положенный в основу музыкальной драмы, хорошо знаком зрителям — если не по первоисточнику, легендарной повести Бориса Васильева, то по ряду экранизаций. Кроме того, история о подвиге пяти девушек-зенитчиц, вступивших в неравный бой с фашистскими диверсантами, неоднократно ставилась на театральных подмостках, по ее мотивам были написаны две оперы: одна, созданная в 70-х гг., на русском языке, вторая — более современная, на китайском», — пишет пресс-служба театра. Новосибирский композитор Андрей Кротов решил рассказать всем известную историю по-новому. Премьерная постановка — общий труд семьи Кротовых. Так, либретто к спектаклю написала жена режиссера Нонна Кротова. А первая мелодия, которую услышат зрители, принадлежит отцу композитора Евгению Кротову, написавшему ее еще в начале 60-х годов.