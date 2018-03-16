«Серебряные голоса» вновь собрали крюковчан на завалинке

15 марта ансамбль «Серебряные голоса» провел свою очередную Завалинку в ЦСО Крюково. Приятно было видеть перед концертом зал, заполненный зрителями.

Участницы ансамбля, как всегда при параде и с хорошим настроением, заняли свои места и началось действие. Полились знакомые мелодии, и слова популярных песен зазвучали в зале. Раздавать среди зрителей листки с песнями, по которым можно также петь с артистами стало уже доброй традицией. Весь зал с удовольствием пел песни о весне, о любви также звучали на Завалинке и патриотические песни. Петр Иванков, житель района Крюково, вместе с ансамблем спел песню о Любимой женщине. Как водится, после концерта всех ждал ароматный горячий чай. ​