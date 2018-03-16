«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына» 

В январе 2018 года в Сочи прошёл отборочный фестиваль КВН «КиВиН 2018». Одним из участников стала команда «Сборная Забайкальского края», играющая в Клубе с 2014 года. Квнщики показали миниатюру «В кабинете Ким Чен Ына», в которой обыграли тему ядерной риторики Северной Кореи. Оказывается, ломаться может не только бытовая техника и автомобили, но и ядерный чемоданчик. Что происходит, когда «красная кнопка» не срабатывает? Кто занимается её ремонтом? И сможет ли весело и находчиво отреагировать на поломку главный герой постановки команды?