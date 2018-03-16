Андрей Скороходов решился на необдуманный поступок

Юморист Андрей Скороходов опубликовал в Инстаграме видео, в котором показал свою реакцию на современную электронную музыку, которую он не понял.

"Сегодня услышал на радио вот такую музыку. Что это за направление? Кто такое пишет? Как найти этих людей? Какие у них слабые места? Где купить пистолет без документов?" — спросил юморист у своих фанатов. Судя по видео, Скороходову крайне не понравилось такое «тяжелое» направление, как хардстайл.

Поклонники жанра рассказали юмористу, что он послушал творение группы Angerfist, которые считаются одними из самых известных и популярных в своем жанре. Многие читатели согласились, что слушать такую музыку достаточно трудно. Однако, среди читателей Скороходова нашлись и поклонники жанра, которым не понравилась реакция артиста.