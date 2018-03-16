Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes» 

Известный российский музыкант представил вниманию своих поклонников новый клип на песню «Танго Gitanes».
Режиссером видео стал Владимир Болгов ("Логичность арбуза", "Бывает"), а главные роли в нем исполнили актеры Сергей Марин и Алена Федотова.
Музыкальный видеоролик рассказывает печальную историю двух влюбленных, которые были вынуждены расстаться и не могут встретиться вновь.
Клип снимали в Лондоне и в Москве осенью прошлого года. И вот, наконец, создатели музыкального "фильма" готовы поделиться результатами своего труда.
Напомним, что композицию «Танго Gitanes» Гарик Сукачев впервые исполнил в феврале 2017 года на своем концерте в клубе YotaSpace.