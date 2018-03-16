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В пансионате состоялся праздничный концерт
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В пансионате состоялся праздничный концерт 

Наш Теплый стан 16 марта 2018
Фото: Наш Теплый стан
В пансионате для ветеранов труда, на Островитянова 10, прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта.
«14 марта», — сообщается на сайте учреждения — «воспитанники центра содействия семейному воспитанию „Спутник“, устроили для постояльцев пансионата праздничное представление. Юные артисты представили на суд зрителей разнообразные музыкальные номера».
Зрители, пришедшие в кинозал, получили очень много положительных эмоций от концерта. Громкие аплодисменты и крики «Браво» звучали на протяжении всего концерта.
После концерта артисты вручили зрителям подарки.
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