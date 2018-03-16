В пансионате состоялся праздничный концерт

В пансионате для ветеранов труда, на Островитянова 10, прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта.

«14 марта», — сообщается на сайте учреждения — «воспитанники центра содействия семейному воспитанию „Спутник“, устроили для постояльцев пансионата праздничное представление. Юные артисты представили на суд зрителей разнообразные музыкальные номера».

Зрители, пришедшие в кинозал, получили очень много положительных эмоций от концерта. Громкие аплодисменты и крики «Браво» звучали на протяжении всего концерта.

После концерта артисты вручили зрителям подарки.