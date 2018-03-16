Лидер группы The Who потерял слух

Роджер Долтри , солист знаменитой музыкальной группы The Who, признался своим поклонникам, что оглох.

Печальное заявление вокалиста опубликовал портал TMZ. Долтри признался, что вынужден пользоваться слуховым аппаратом и научился читать по губам, потому что мир для него лишился звуков.

На одном из сольных концертов в Лас-Вегасе музыкант признался, что в потере слуха виноват он сам: к глухоте привела слишком громкая музыка. Роджер посоветовал молодым музыкантам, исполняющим рок, пользоваться во время выступлений берушами, чтобы избежать печальной участи, постигшей его самого.

Тем не менее, 74-летний исполнитель заверил поклонников, что не собирается завершать карьеру. Только относиться к собственному здоровью постарается бережнее.