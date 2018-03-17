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Всех Зин бесплатно пригласили на концерт в честь 80-летия Высоцкого в Москве
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Всех Зин бесплатно пригласили на концерт в честь 80-летия Высоцкого в Москве 

BFM.RU 18 часов назад
Фото: MosDay.ru
Концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого смогут посетить все женщины с именем Зина совершенно бесплатно. Вечер состоится в концертном зале «Россия» 25 апреля.
«В год 80-летия Владимира Высоцкого можно отметить еще одну дату: 45 лет первому исполнению песни «Диалог у телевизора», сообщили РИА Новости организаторы. Многим запомнились фразы из песни «Где деньги, Зин?» или «Гляди, дождешься у меня».
Апрельский концерт в Москве завершит целый ряд юбилейных мероприятий и всероссийский гастрольный тур в честь 80-летия Владимира Высоцкого. Он стартовал в Крыму в ноябре спектаклем «Дороги Высоцкого». Постановку увидят зрители в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде и Казани.
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