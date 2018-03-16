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Лекторий «Музыка о вечном» прошел в одной из школ Кузьминок
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Лекторий «Музыка о вечном» прошел в одной из школ Кузьминок 

Управа района Кузьминки 16 марта 2018
Фото: Управа района Кузьминки
Учащиеся детской школы искусств «Центр» выступили для дошкольников в отделении № 3 «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова».
Юные артисты провели музыкальный лекторий «Музыка о вечном…», посвященный творчеству великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.
— Звучали произведения из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», бессмертные шедевры из учебного пособия «Хорошо темперированный клавир». Особую таинственность встречи дополнял рассказ ведущей Светланы Карпухиной о творчестве автора и музыкальные иллюстрации одного из преподавателей, — пояснил представитель школы.
В концерте приняли участие София Круковская, Дмитрий Кульшинскас и Дарья Паулкина. (вт)
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