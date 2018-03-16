Митя Фомин: Зовите меня просто Дмитрий Анатольевич!

16 марта Митя Фомин отмечает 20-летие творческой деятельности большим концертом в Backstage Crocus City. Там, кстати, уже sold out. По этому поводу мы решили выяснить у кумира 2000-х и бывшего солиста группы Hi-Fi, как он изменился за два последних десятилетия и какой видит жизнь еще через пару десятков лет.

Какой самый безумный поступок фанатов вы можете вспомнить?

Есть поклонники, которые летают за мной по миру, чтобы попасть на концерт. Это безумие — бросить дела, работу, обязательства и махнуть куда-нибудь за моря за любимым артистом. И это очень приятно.

А самый интересный подарок?

В конце прошлого года мои давние фанаты из Тулы подарили современную имитацию знаменитых яиц Фаберже, сплошь усыпанную, помимо драгоценных камней, моими фотографии разной давности. Я, честно говоря, обалдел — не мог представить, что такое вообще возможно.

Чем отличается шоу-бизнес 1990-х от шоу-бизнеса 2018-го?

Я, наоборот, в последнее время нахожу сходства. Люди вновь стали фантазировать, они устали быть одинаковыми, чувствуется новая волна креатива. Каждый ищет способы выразить себя, и мы пришли к давно желанному отсутствию форматов и стандартов.

Как вы думаете, когда было сложнее пробиваться — тогда или сейчас?

Пробиваться сложно всегда. Какими бы ни были инструменты и время, главными остаются харизма и талант, которые просто так не взрастишь и вряд ли купишь. Хотя у некоторых получается и в наше время покупать аудиторию, всем давно известна эта схема. Сейчас больше каналов для трансляции своих идей — это правда. Более осведомленные и подкованные артисты и публика — факт. Это, с одной стороны, усложняет, а с другой — упрощает процесс, но не решает главного — как попасть в сердце слушателя.

https://www.youtube.com/watch?v=o26DGHq7FCE&feature=youtu.be Как вы думаете, вы изменились за 20 лет?

Кардинально. (Смеется.) Между мной тем и мной сейчас огромная разница. Я стал взрослее, ответственнее и, как следствие, осторожнее, начал обдумывать поступки и ценить вещи, которые раньше не ценил. Я лучше выгляжу, но при этом остался верен своим принципам — тем же, что и 20 лет назад. Это сами собой разумеющиеся понятия, которые я всегда отстаиваю и вряд ли от них когда-нибудь откажусь.

Instagram: @mf_agent

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Как вы думаете, сейчас у вас больше поклонников, чем во времена Hi-Fi?

Часть осталась еще со времен группы Hi-Fi. Они уже выросли, завели семьи, родили детей и теперь их воспитывают на моих песнях. И в этом плане получается — поклонников все больше! (Улыбается.) Есть и абсолютно новые, которые о группе практически не знают, зато знают меня как нового артиста.

Вы скучаете по тем временам?

Не буду лукавить, конечно. Это было прекрасное время, и мне бы очень хотелось, чтобы на волне ностальгии мы это время ненадолго воскресили.

https://www.youtube.com/watch?v=SD85yTh_buA&feature=youtu.be Сложно было уходить?

Сложно было решиться. У музыкантов, которые уходят из успешных групп, разные истории. Но почти у всех остается репертуар, принесший им популярность. Мне же досталась иная участь. Поскольку я ушел по собственному желанию, то репертуар полностью остался когда-то любимой группе. И вот стою один я на дороге — с прежним именем, но без музыкального прошлого. Самое мучительное — выходить на публику, которая ждет от тебя прежних песен, но петь им то, чего они раньше никогда не слышали. Но я никогда не жалел о своем уходе из группы.

Как будете отмечать 20-летие творческой деятельности?

У меня сольный концерт 16 марта в Backstage Crocus City. Я впервые объединяю на одной сцене две свои программы — акустический блок с трио Freeugolnik и более драйвовый, танцевальный блок с барабанщиками Beat Brothers, когда мы уже всех гостей сможем пригласить на танцпол. Кстати, возможно, группа Hi-Fi в этот вечер тоже появится в качестве гостя. А может, и не только гостя. (Улыбается.)

https://www.youtube.com/watch?v=qvVPlK7MrrU

Как вы боретесь с усталостью?

Отдыхаю, путешествую, мечтаю. Меняю окружение, впечатления. Балую себя.

Когда-нибудь вы измените сценический псевдоним «Митя» на что-то более серьезное?

Я, наоборот, всем всегда говорю — не спешите взрослеть — и сам для себя исключение не делаю. А Митя — это не сценический псевдоним, это мое имя, которое мне дали родители, и оно мне нравится. Если вам хочется серьезнее, можно обращаться ко мне Дмитрий Анатольевич.

Instagram: @mf_agent

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Есть что-то, на что вам не хватает смелости?

Да. Нам всем порой не хватает смелости на то, чтобы что-то в своей жизни кардинально поменять. У любого человека есть такой незакрытый гештальт. Мы тешим себя надеждой, что сделаем это в ближайшем будущем, а по факту — просто откладываем в долгий ящик.

Чего вы боитесь?

Войны.

Если бы вы стали невидимым, что бы вы сделали в первую очередь?

Удовлетворил бы свои эротические фантазии.

Что помогает вам принять правильное решение?

Интуиция.

https://www.youtube.com/watch?v=shN7zv0Ffuw

Как вы относитесь к творчеству Ольги Бузовой?

А о какой грани ее талантов вы говорите?

Вы общаетесь с поклонниками в Instagram?

По мере возможности — да. Если это какой-то адекватный диалог.

Instagram: @mf_agent

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Ждать ли поклонникам новых альбомов и хитов?

Определенно ждать! На моем юбилейном концерте 16 марта состоится премьера четвертого альбома — это акустическая программа, записанная на виниле, с символичным для меня названием «4 x 4». Так сложилось, что мы записывали эту пластинку вчетвером (я имею в виду музыкантов), все наши песни поместились на четырех сторонах. «4 x 4» — обозначение полного привода автомобиля, а значит, символ надежности, уверенности, геометрической гармонии, именно так я ощущаю себя сейчас. Я выпускаю ее в 44 года, и это тоже символично. Через некоторое время после выхода винила эта программа появится на цифровых площадках. Как только «выдохнем» после концерта — готовим к премьере новую песню. В планах еще один музыкальный проект, о котором пока не могу говорить. А еще у меня новое предложение — сыграть в театре, уже знакомлюсь со спектаклем.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/mitya-fomin-zovite-menya-prosto-dmitrij-anatolevich/