Ещё
Жуков предлагает обычным девушкам съемки в клипе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жуков предлагает обычным девушкам съемки в клипе 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: @sezhukov
Сергей Жуков разъезжает сейчас по городам и благодарит подписчиков в своем микроблоге за теплый прием. Но в промежутках между выступлениями артист старается творить новое. Так, он признался, что планирует снять новое видео для группы «Руки вверх».
Примечательно, что при этом Жуков объявил кастинг. Он предлагает обычным девушкам — своим подписчицам — сняться в новом видео. Главное условие — их профиль в «Инстаграме» должен быть открыт, чтобы команда группы могла оценить данные девушек.
К слову, приветствуется, если потенциальная участница будет похожа на Алисию Сильверстоун, например. Во всяком случае девушки, похожие на эту актрису, точно подходят по типажу.

Девчонки, уверен, что каждая из вас мечтала сняться в настоящем клипе! Да, в это трудно поверить, но для съёмок в новом клипе #РукиВверх мы ищем именно тебя! Ты нашла свой типаж среди всех этих девушек? В тебе дремлет нераскрытый талант актрисы? Ты отлично двигаешься и становишься звездой танцпола на любой вечеринке? Ты действительно обаятельная, а не типичная инстаграм-модель? Ты понимаешь в чём именно заключается настоящая красота, которой не нужны миллионы фильтров и обработок в фотошопе? Ты сияешь одинаково ярко, как утром, едва проснувшись, так и на вечернем балу среди тысяч девушек с обложки? Ты одновременно тихая, милая и домашняя, но в то же время имеешь чёрный пояс по боям с использованием скалки? Ты нужна нам! Покажи всё, на что ты способна, опубликовав мини-портфолио с хештегом #ХочуВКлипРукиВверх и не забудь сделать профиль открытым! Быть может у тебя есть подруга, которая тоже дышит мечтой стать героиней масштабного клипа? Исполни её мечту и оставь комментарий с её упоминанием. *Наличие загранпаспорта обязательно. Поднимем #РукиВверх вместе! #СергейЖуков #Клип #ХочуВКлипРукиВверх

Публикация от  Сергей Жуков (@sezhukov)

Впрочем, большинство подписчиц призналось, что слушали Жукова еще в далекие 2000-е, а потому уже точно не подходят по возрасту.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение