Жуков предлагает обычным девушкам съемки в клипе

Сергей Жуков разъезжает сейчас по городам и благодарит подписчиков в своем микроблоге за теплый прием. Но в промежутках между выступлениями артист старается творить новое. Так, он признался, что планирует снять новое видео для группы «Руки вверх».

Примечательно, что при этом Жуков объявил кастинг. Он предлагает обычным девушкам — своим подписчицам — сняться в новом видео. Главное условие — их профиль в «Инстаграме» должен быть открыт, чтобы команда группы могла оценить данные девушек.

К слову, приветствуется, если потенциальная участница будет похожа на Алисию Сильверстоун , например. Во всяком случае девушки, похожие на эту актрису, точно подходят по типажу.

Впрочем, большинство подписчиц призналось, что слушали Жукова еще в далекие 2000-е, а потому уже точно не подходят по возрасту.