Элис Купер считает неправильным бойкотировать Россию из‐за политики

Известный рокер Элис Купер приезжает в мае этого года в Москву вместе с группой Hollywood Vampires. В преддверии будущего концерта певец побеседовал с журналистами и рассказал, что думает о современной музыке и политике. Об этом сообщил «Интерфакс».

Артист рассказал в интервью, что его больше пугает политическая ситуация в мире, нежели творчество отдельных музыкантов.

Очень непросто шокировать публику

чем-либо. Если вы посмотрите выступления Мэрилина Мэнсона Роба Зомби , Alice Cooper, а потом включите канал CNN , то именно последнее повергнет вас в шок гораздо больше, чем мы все. Реальность гораздо более устрашающая

— Элис Купер.

Купер заявил, что не считает правильным решение некоторых его коллег бойкотировать Россию по политическим аспектам. Рокер считает, что не стоит смешивать музыку и политику.

Я считаю, что музыка — это индустрия развлечений. Здесь самое важное — сделать отличное шоу. И я совершенно не связываю музыку и политику. Многие люди связывают, но я — нет — Элис Купер.

Солист британской рок‐группы The Who Роджер Долтри признался в том, что оглох

из-за выступлений. В последнее время он пользуется специальным слуховым аппаратом. Кроме того, рокер научился читать по губам. Долти подчеркнул, что эта неприятность произошла по его вине. В свое время он не носил беруши на концертах. Фронтмен The Who посоветовал молодым музыкантам не повторять его ошибок.