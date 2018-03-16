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Произведения Бетховена, Равеля, Брамса и Прокофьева прозвучат на Волгоградке
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Произведения Бетховена, Равеля, Брамса и Прокофьева прозвучат на Волгоградке 

Управа района Текстильщики 16 марта 2018
Фото: Управа района Текстильщики
В рамках проекта «Филармония» от творческого объединения «Musica Atis» в Малом зале КЦ «Москвич» на Волгоградском проспекте 19 марта состоится концерт классической музыки. Произведения Бетховена, Равеля, Брамса и Прокофьева исполнит пианист Виталий Щербаков.
— Виталий Щербаков — удивительный пианист, воплощающий в своем творчестве не просто замысел композитора, но и всю палитру эмоций, переживаемых исполнителем, — рассказали в администрации Культурного центра.
Концерт начнется в 19.00. Участие бесплатное. Необходима регистрация http://mskcc.ru/Events/Details/10086
Возрастная категория 6+. Культурный центр «Москвич» расположен по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15, станции метро «Текстильщики». (ск)
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